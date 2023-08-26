В Новороссийске бойцовый пес напал на 12-летнюю девочку и искусал ее

В пресс-службе краевого ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что инцидент произошел в момент прогулки 12-летней девочки на одном из городских водоемом в поселке Глебово.

Американский стаффордширский терьер, находившийся в компании подвыпивших молодых людей неподалеку, внезапно подбежал к ребенку и набросился на девочку. В результате нападения бойцовой собаки она получила множественные рваные раны и была госпитализирована.

«В рамках проведения проверки сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение владельца собаки, так как сразу же после случившегося он с собакой покинул место происшествия», - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что рядом с девойко находились трое мальчиков, которые успели залезть на дерево и спастись от агрессивного животного.