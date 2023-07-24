В Новосибирской области произошла авария с тремя погибшими

Как сообщает издание «Vse42.ru» , по предварительным данным причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения со стороны водителя Volkswagen Polo.

Авария произошла 23 июля в Новосибирской области. В результате этого инцидента три человека погибли, а один получил серьезные травмы.

Известно, что нарушитель ПДД выехал на встречную полосу, что создало чрезвычайно опасную ситуацию на дороге. В скором времени произошло столкновение с Mercedes-Benz, в результате которого погибли водитель VW Polo и два пассажира.

Есть также информация о пострадавшем. Пассажир, возраст которого составляет 48 лет, был госпитализирован из-за полученных травм.

На данный момент полиция активно проводит проверку происшествия. Расследование направлено на выявление всех причин и обстоятельств аварии.

Данный инцидент в очередной раз напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения и осторожности на дороге.