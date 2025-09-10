В обновленной школе № 2 округе Шатура прошел День открытых дверей

В шатурской школе № 2 прошел День открытых дверей, организованный для родителей учащихся, чтобы они могли лично оценить результаты масштабного капитального ремонта.

Для родителей была организована экскурсия по обновленным помещениям школы.

«Родители смогут пройтись по школе, увидеть все изменения, познакомиться с новым оборудованием и мебелью. Для ребят сегодня также подготовлены интересные мастер-классы», — отметила заместитель главы округа Наталья Федорова перед началом мероприятия.

Директор школы Марина Солдакова провела экскурсию по всем этажам, продемонстрировав обновленный интерьер. Родители осмотрели кабинеты, столовую, центр детских инициатив и современный образовательный центр «Точка роста».

Значительные изменения претерпел и спортивный зал. Здесь была полностью заменена спортивная экипировка, установлена современная система вентиляции и уложено специализированное напольное покрытие. Предусмотрены комфортабельные раздевалки и санузлы для мальчиков и девочек. На пришкольной территории появились новые спортивные площадки, соответствующие современным требованиям.

«Я в восторге от цветовой гаммы, подобранной дизайнерами. Все выглядит свежо и очень привлекательно. Дочь уже выразила восторг по поводу возможности учиться в новых классах. Я уверена, что у нее все будет хорошо», — поделилась впечатлениями Наталья Лавренко, мама ученицы восьмого класса.

В завершение мероприятия родители вместе с детьми приняли участие в благоустройстве школьного двора, высадив декоративные кустарники.