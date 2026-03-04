В Общественной палате предложили увеличить пенсионный стаж многодетным матерям

В России предложили пересмотреть правила учета страхового стажа для женщин с детьми. Речь идет о дополнительном увеличении пенсионных прав для многодетных матерей. С инициативой выступил председатель профильной комиссии Общественная палата РФ по демографии Сергей Рыбальченко, передает ТАСС .

По его словам, с этого года в страховой стаж уже включаются периоды отпуска по уходу за каждым ребенком до полутора лет, и более 400 тысяч женщин получили перерасчет пенсий.

В дальнейшем, считает эксперт, поддержку необходимо расширить. В частности, предлагается засчитывать два года стажа за второго ребенка и три года — за третьего и последующих. Кроме того, для многодетных матерей можно продлить срок выплаты пособия по уходу за ребенком до трех лет.

Рыбальченко отметил, что проблема пенсионного обеспечения многодетных стоит остро: по статистике, около 40% женщин с тремя и более детьми не работают. Он также считает целесообразным увязать размер будущей пенсии с количеством детей. В ряде стран, по его словам, при рождении трех детей пенсия увеличивается на 10%, а за каждого следующего — еще на 5%.

Ранее Мишустин анонсировал индексацию пенсий миллионам граждан с 1 апреля.