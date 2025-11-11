В Общественной палате России предложили вернуть практику выплаты 13‑й зарплаты

Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, в разговоре с РИА Новости выступил с предложением восстановить традицию выплаты 13-й заработной платы, подчеркнув, что это должно стать ключевой мерой социальной поддержки для сотрудников образовательной и медицинской сфер.

Он также отметил, что данная социальная поддержка будет способствовать решению финансовых проблем семей с детьми.

«Я бы хотел, чтобы эта мера нашла отражение в соответствующих законах. Финансирование осуществляется из региональных бюджетов, а я думаю, что можно закрепить эти меры в Трудовом кодексе или иных нормативно-правовых документах», — добавил Гриб.

В советский период, даже в сложные времена, существовала подобная мера поддержки. По мнению Гриба, это особенно актуально перед Новым годом, когда расходы большинства россиян возрастают.

«В первую очередь такая поддержка (13-я заработная плата — прим. ред.) необходима самым важным профессиям — педагогам и работникам здравоохранения, то есть учителям, врачам и среднему медицинскому персоналу», — сказал Гриб агентству.

Ранее сообщалось о том, что депутат ГД Миронов предложил увеличить фиксированную выплату к пенсии в два раза.