В общественном огороде каширского городского парка вырос первый урожай

В этом году в двадцати шести парках Московской области реализуется проект «Общественный огород». Благодаря ему все желающие могут осуществить посадку различных семян и собрать свой настоящий урожай. Городской парк Каширы недавно присоединился к проекту, и на его грядках уже появились первые плоды.

Дети, совместно со своими родителями смогли высадить различные семена, которые впоследствии они могут поливать и ухаживать за ними. На данный момент грядки уже обильно покрылись зеленью. А на одной из гряд кто-то посадил бархатцы, сейчас они цветут и радуют всех прохожих.

Кстати, недавно в регионе стартовал еще один масштабный туристический проект — «Лето в Подмосковье». На протяжении последних лет его ежегодно проводят по инициативе губернатора Андрея Воробьева. По предварительным прогнозам, он привлечет в Подмосковье около 8 млн. туристов.