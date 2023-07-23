В Одессе и пригородах взрывы: украинцы пишут, что ВС РФ бомбят сверхзвуковыми ракетами «Оникс»

Украинские паблики публикуют ряд видео взрывов в Одессе. Сообщается о прилетах в районе одесского морпорта, а также со стороны поселка Радужный. Всего порядка 10 взрывов уже.

При этом, судя по видео, все противоракеты украинского ПВО после своих запусков падают вниз на жилые дома. Пишут о пожаре в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы.

Также сообщается о взрывах в Очакове Николаевской области и пригородах самого Николаева.

Напомним, ранее президент Зеленский потребовал от генсека Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по зерновой сделке.