В Одессе серия взрывов. Очень громко в Черниговской, Днепропетровской областях и Славянске
В Одессе зафиксирована серия взрывов, происходящее показали на видео
Фото: [соцсети]
В Одессе в условиях воздушной тревоги прогремели взрывы, об этом информирует местный Телеграм-телеканал «Типичная Одесса».
По его данным, произошло несколько прилетов, и в воздушном пространстве над Одесской областью были обнаружены российские ударные дроны типа «Герань».
В нескольких районах города и в Южном Одесской области наблюдаются поднимающиеся столбы дыма, о чем свидетельствуют опубликованные кадры пожаров.
В украинских социальных сетях также появились сообщения о взрывах в Черниговской и Днепропетровской областях, а также в Славянске, который контролируется Украиной.