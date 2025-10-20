В Одессе серия взрывов. Очень громко в Черниговской, Днепропетровской областях и Славянске

В Одессе в условиях воздушной тревоги прогремели взрывы, об этом информирует местный Телеграм-телеканал «Типичная Одесса».

По его данным, произошло несколько прилетов, и в воздушном пространстве над Одесской областью были обнаружены российские ударные дроны типа «Герань».

В нескольких районах города и в Южном Одесской области наблюдаются поднимающиеся столбы дыма, о чем свидетельствуют опубликованные кадры пожаров.

В украинских социальных сетях также появились сообщения о взрывах в Черниговской и Днепропетровской областях, а также в Славянске, который контролируется Украиной.