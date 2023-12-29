Сразу в нескольких городах Одесской области на Украине прогремела серия мощных взрывов, сообщают местные паблики в соцсетях.

На громкие хлопки в небе и взрывы на земле пожаловались украинцы жители Черноморска, Беляевки и Теплодара.

Воздушная тревога украинским Минцифры объявлена, помимо одесской, в соседней Николаевской, а также Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях Украины.

Ранее украинский военнослужащий подразделения ВСУ «Кракен» констатировал, что Армия России подготовила шикарную линию обороны, которую прорвать абсолютно невозможно.