В Одинцово после реконструкции глава Андрей Иванов открыл детский сад № 55 «Василек»

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов торжественно открыл после реконструкции детский сад № 55 «Василек». На мероприятии присутствовали родители воспитанников дошкольного образовательного учреждения и педагоги.

Сад «Василек», расположенный в 3-м микрорайоне, был построен в 1972 году. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил, что реконструкция позволила полностью обновить здание.

«Изначально здесь планировался ремонт, но по факту получился практически новый детский сад. Переложены инженерные коммуникации, утеплен фасад, обновлены внутренние системы и кровля, выполнена современная отделка, благоустроена территория детского сада, установлены 11 прогулочных веранд», — рассказал глава округа.

Андрей Иванов пообщался с детьми, осмотрел несколько групп, пищеблок, медицинский и прививочный кабинеты, музыкальный зал. Особое внимание привлекло состояние медоборудования, часть которого вернули в здание после ремонта. Глава поручил приобрести новые весы и ростомер, которые нуждаются в замене.

Для дошкольного учреждения по поручению руководителя муниципалитета также приобретут шторы повышенной плотности. Представители садика обратились с просьбой разместить на прилегающей территории небольшую теплицу. Этот вопрос также будет рассмотрен.

«Сегодня мы наверстываем то, что было упущено в «нулевые» годы, — отметил Андрей Иванов. — В этом году откроем сразу 5 детских садов и 6 больших школ. Благодаря предпринимаемым усилиям за 8 лет очередность в дошкольные образовательные учреждения для детей в возрасте до 7 лет снизилась вдвое».

Начальник Управления образования Администрации Одинцовского округа Ольга Ткачева высоко оценила уровень подготовки педагогов, которые работают в детском саду № 55. Многие воспитатели имеют 20-летний опыт работы.

«Детский сад – очень важная ступень в подготовке малышей к школе, в их социализации. Из дошкольных образовательных учреждений в первые классы приходят дети, которые уже многое знают, умеют слушать, обладают важными навыками. «Домашним» сверстникам нередко приходится их догонять», - выразила уверенность Ольга Ткачева.

На время летнего сезона в «Васильке» откроют четыре группы для 106 детей в возрасте от трех до семи лет. Со 2 сентября в учреждении будут функционировать все 11 групп, в том числе и ясельные.

Для воспитанников в детском саду созданы максимально комфортные условия. С нового учебного года здесь начнет работу логопедический кабинет. В рамках медицинского сопровождения детям будут проводить проактивные медосмотры, диспансеризацию и плановую вакцинацию. При необходимости квалифицированно окажут первую медицинскую помощь.

Обновленный пищеблок работает на сырье, что позволяет исключить нахождение рядом сырых и готовых блюд, чистой и грязной посуды.

Глава округа Андрей Иванов попросил родителей и педагогический коллектив составить перечень пожеланий. Все обращения будут изучены в ближайшее время.