В одинцовском парке Раздолье состоялась выездная администрация с участием деревенских старост

В парке Раздолье Одинцовского городского округа состоялась первая в Московской области выездная администрация с участием представителей правительства Московской области и деревенских старост. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Уточняется, что выездные администрации в муниципалитетах региона стали привычными. При этом встреча старост сельских населенных пунктов с руководителями областного правительства прошла в области впервые. Мероприятие состоялось по инициативе Ассоциации старост Подмосковья и при участии вице-губернатора региона Марии Нагорной.

Отмечается, что в ходе встречи старосты смогли задать вопросы непосредственно сотрудникам региональных Минэнерго, Минтранса, Минблагоустройства и Минэкологии, сотрудникам «Мособлгаза» и заместителям глав муниципалитетов.

По словам вице-губернатора Московской области Марии Нагорной, проведение выездных администраций предложено губернатором Андреем Воробьевым как формат прямого диалога с членами регионального правительства и администрации округов.

Добавляется, что в завершении встречи Мария Нагорная вручила самым активным представителям Ассоциации старост сельских населенных пунктов Московской области благодарственные письма губернатора и Минтерполитики Подмосковья. Она подчеркнула, что такой формат станет и дальше развиваться на территории всего региона.