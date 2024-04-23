В одной из школ Германии 44 ребенка остались на второй год в первом классе из-за незнания немецкого

В городе Людвигсхафен (земля Рейнланд-Пфальц) 44 первоклассника из 149 не смогли перейти во второй класс из-за того, что они не говорят по-немецки, сообщает Bild.

Подобная ситуация наблюдается не первый год, и она только усугубляется. Так, в прошлом году учителя оставили на второй год в первом классе по этой причине 39 учеников.

Директор школы Барбара Мехтле, что большинство учащихся в школе — дети мигрантов. Во многих семьях даже не пытаются говорить по-немецки, но в школе без знания языка не обойтись.

По ее словам, положение осложняется тем, что родители зачастую не отдают детей в детский сад, из-за чего те приходят в первый класс совершенно неподготовленными.

Ранее сообщалось, что в Германии не знают, как трудоустроить мигрантов из Украины. Власти могут предложить им только такую работу, которая не требует квалификации.