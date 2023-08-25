В одну из поликлиник ХМАО за неделю поступили несколько детей с «короной»

Можно предположить, что всплеск заболеваемости обусловлен возвращением семей с их детьми из летних отпусков.

Как сообщает URA.RU, ссылаясь на источник в медучреждении, в течение одной недели в детскую поликлинику Радужного в Ханты-Мансийском автономном округе попали несколько детей с положительными тестами на коронавирус.

Согласно полученным данным, за несколько дней в медицинском учреждении выявили порядка шести детей, которые больны коронавирусом. Кто-то из них поступил с симптомами гриппа. Другие же пришли к педиатру с другим вопросом. Но ПЦР-тест показал, что все они больны «короной».

Однако специалисты поспешили сообщить о том, что не стоит беспокоиться. Ведь судя по настоящим клиническим проявлениям коронавируса, он является лишь сезонным ОРВИ.