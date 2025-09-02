В офисе Зеленского заявили о продолжении призыва даже после перемирия

Замруководителя офиса президента Украины Павел Палиса заявил о продолжении мобилизации даже в случае достижения договоренностей о прекращении огня с Россией. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам чиновника, Киеву необходимо продолжать мобилизацию в течение определенного времени после возможного перемирия. Это заявление прозвучало на фоне активного обсуждения перспектив урегулирования конфликта.

«В течение определенного времени этот процесс еще будет продолжаться, потому что нам все равно нужно поддерживать на должном уровне степень готовности ВС», — пояснил чиновник.

Палиса подчеркнул, что обороноспособность страны остается приоритетом независимо от дипломатических процессов.

Напомним, мобилизация продолжается на Украине с февраля 2022 года и стала крупнейшей в современной истории государства. Эксперты отмечают, что такое заявление может отражать подготовку Киева к длительному периоду напряженности даже после возможного прекращения активных боевых действий.

Российская сторона неоднократно заявляла, что интересуется не временным перемирием и заморозкой, а комплексным долгосрочным урегулированием. Позиция Москвы предполагает гарантии безопасности и юридическое закрепление новых территориальных реалий.

Ранее сообщалось, что Фицо передаст Зеленскому выводы после обсуждения с Путиным украинского конфликта.