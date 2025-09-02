Фицо передаст Зеленскому выводы после обсуждения с Путиным украинского конфликта

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после встречи с Владимиром Путиным в Пекине сделал ряд выводов о перспективах урегулирования на Украине, которые намерен озвучить Владимиру Зеленскому на предстоящей встречи 2-х лидеров в пятницу. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине. Переговоры прошли на фоне мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

По словам Фицо, российский президент проинформировал его о содержании недавних переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске, где стороны обсуждали пути завершения конфликта. Оба лидера тогда оценили диалог как продуктивный, а Путин отметил возможность выхода на стабильное долгосрочное урегулирование.

Фицо подчеркнул, что получил от Путина несколько важных посланий относительно перспектив мирного процесса. Теперь словацкий премьер намерен лично озвучить их Зеленскому в ходе своего визита в Киев, запланированного на пятницу.

Ранее сообщалось о том, что премьер Словакии встретится с Путиным и Си Цзиньпином в Пекине.