В округе Луховицы отметили День села Матыра

Общество
Пресс-служба администрации муниципального округа Луховицы

Фото: [Пресс-служба администрации муниципального округа Луховицы]

В минувшую субботу, 26 июля, жители и гости села Матыра, расположенного в округе Луховицы, собрались на празднование Дня села.

Мероприятие проходило у местного Дома культуры и объединило представителей разных поколений. Оно состоялось по проекту «Культура малой Родины» партии «Единая Россия». Тематический праздник «Край рябиновый Матыра» стартовал с официальной церемонии. С приветственными словами к собравшимся обратились заместитель главы округа Луховицы, председатель Комитета по вопросам собственности и земли администрации Ольга Ханович, представитель местной организации «Единая Россия» Денис Мишин и руководитель управления Астаповскими территориями Алексей Майоров.

В ходе торжественного мероприятия были отмечены заслуги жителей, которые своим трудом и преданностью внесли значительный вклад в развитие села и всего округа. Звучали искренние слова признательности, вручались почетные грамоты и ценные подарки.

«Жители Матыры – важная сила, двигающая вперед развитие всего округа. Здесь проживают талантливые и трудолюбивые люди, представляющие различные профессиональные направления, и формирующие трудовые династии. От всего сердца желаю вам процветания, крепкого здоровья и достатка, пусть все начинания будут успешными и приносят радость», – сказала Ольга Ханович.

После завершения официальной части, атмосфера праздника стала более неформальной и расслабленной. Коллективы художественной самодеятельности представили яркие и запоминающиеся творческие номера. Зрителей порадовали народные песни, звучание гармони и энергичные танцы, на которые публика активно откликалась аплодисментами и подпеванием. Особым украшением концерта стали выступления юных гимнасток из Луховицкой спортивной школы. Для желающих испытать удачу была организована развлекательная лотерея с ценными призами.

Детская зона была наполнена развлечениями: ребята с удовольствием участвовали в фестивале красок холи, пускали мыльные пузыри и наслаждались разноцветным дымом.

На праздник прибыл один из самых известных иллюзионистов России, лауреат международного конкурса Александр Давыдов, который подготовил для зрителей уникальное авторское шоу.

Завершением праздничного дня стала зажигательная дискотека.

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