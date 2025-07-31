В округе Луховицы создают новый сквер с видом на Оку

На Бастановой горе, расположенной в округе Луховицы, стартовали работы по организации нового сквера.

Этот район Подмосковья, в частности, Бастанова гора, славится природной красотой и считается одним из самых живописных мест в юго-восточной части области. С вершины открывается потрясающий вид на изгиб реки Оки и прибрежные равнины. Проект создания сквера находится под контролем министерства благоустройства Московской области.

«Здесь будет организована зона спокойного отдыха. Проект предусматривает наличие смотровых площадок, качелей и скамеек, фонарей и парковки, а еще сцены, выполненной в виде настила для проведения мероприятий. Дизайн сквера будет лаконичным, так как главная ценность этого места – захватывающие панорамные виды», – заявила начальник отдела архитектуры, градостроительства и рекламы администрации муниципального округа Луховицы Анна Сливкова.

На Бастановой горе планируется благоустроить территорию площадью 0,5 гектара – от въезда на парковку до памятного камня с цитатой из стихотворения Сергея Есенина «Как прекрасна земля и на ней человек», и до кованой беседки с лавочками и декоративным сердцем, где молодожены часто оставляют свадебные замочки.

Бастанова гора имеет богатую историю. Согласно Никоновской летописи, в конце XIV века произошло сражение у стен города Перевитска, расположенного здесь. Рязанский князь Олег одержал победу над войском московского князя Дмитрия Донского.

«Ранее на этом месте существовало городище Перевитск. Поэтому в процессе благоустройства здесь будут работать археологи, осуществляющие контроль за происходящим», – подчеркнула Анна Сливкова.

В 2024 году в Российской Федерации проходило общенациональное голосование по определению объектов для благоустройства. По округу Луховицы победил городской сквер «Северный», который был включен в программу на 2025-2026 годы. Бастанова гора заняла второе место. Принимая во внимание важность этого места для жителей Луховиц, было принято решение о создании сквера и на Бастановой горе.

Завершение работ запланировано на сентябрь-октябрь этого года.