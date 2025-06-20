В округе Пушкинский активно реагируют на обращения граждан, поступающие через портал «Добродел»

Уполномоченные главы по территориям осуществляют личный контроль над качеством выполненных работ.

Так, 20 июня уполномоченный главы Нина Ушакова совместно с представителями общественности Ивантеевки проверила качество покоса травы в сквере на улице Рощинской, выполненного МКУ «Тарасовское». Результаты проверки были признаны удовлетворительными: работы выполнены в соответствии с установленными стандартами и экологическими требованиями.

Фото: [ МКУ «Тарасовское» ]

При проведении покоса травы учитываются определенные факторы: необходимо избегать чрезмерного сокращения растительности для сохранения ее экологических функций и предотвращения выгорания почвы.

В Красноармейске уполномоченный главы Ольга Алексеева проинспектировала замену бордюрного камня возле дома № 11 по улице Краснофлотской.

Данный вопрос был поднят жителями через «Добродел», в результате чего сотрудники МБУ «Городское хозяйство» оперативно провели необходимые работы: произведена замена бордюра и уборка мусора. В ближайшей перспективе запланирована очистка тротуаров и дорожек от загрязнений.