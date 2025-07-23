В округе Пушкинский благоустраивают территорию возле амбулатории в Звягино

В связи с обращениями жителей микрорайона Звягино города Пушкино, высказанными на встрече с представителями администрации 17 июля, территорию, прилегающую к местной амбулатории, планируется привести в соответствие с установленными нормами.

Заместитель главы городского округа Пушкинский Ольга Жданова, курирующая вопросы здравоохранения, посетила микрорайон Звягино 22 июля, чтобы лично оценить состояние территории и разработать план по ее благоустройству.

В мероприятии также приняли участие сотрудники администрации округа Пушкинский, специалисты соответствующих служб, общественные деятели и инициативные граждане.

Участники встречи провели детальный осмотр территории, обсудили существующие проблемы и сформировали первоочередную программу действий по благоустройству. В первоочередные задачи вошли обрезка сухих ветвей деревьев и стрижка газонов. Кроме того, запланированы работы по увеличению количества парковочных мест возле амбулатории.

Через две недели состоится повторная проверка, чтобы проконтролировать ход выполнения работ и оценить достигнутые результаты.

В ходе обсуждения Ольга Жданова подчеркнула, что создание комфортной среды для посетителей является неотъемлемой частью предоставления качественных медицинских услуг.