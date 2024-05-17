В округе Пушкинский до конца года отремонтируют 54 кровли

До конца года в округе капитально отремонтируют 54 кровли. Проект реализовывают в рамках региональной программы. Гендиректор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов рассказал, что при выполнении всех работ приоритетное внимание уделено мерам безопасности специалистов и горожан. В частности, сигнальной лентой обозначают участки, которые находятся вблизи зоны ремонтных работ.

Специалисты ежедневно в обязательном порядке проходят инструктаж, а только потом приступают к работам. Без касок и страховочных тросов на объект их не допускают. Бригадиры заполняют журнал по технике безопасности. Эксперты технадзора контролируют ход работ.

В МинЖКХ уточнили, что после завершения капремонта на все работы на протяжении пяти лет распространяется гарантийный срок. Ответственное лицо — подрядная организация, которая в случае необходимости обязана выполнить все взятые на себя обязательства перед ФКР и собственниками жилья.

Если в течение пяти лет после завершения работ будут выявлены какие-либо недостатки, достаточно зафиксировать их и обратиться в фонд или непосредственно к подрядной организации.

Для удобства горожан создали интерактивную карту (https://fkr-mosreg.ru/), на которой отображается адресная программа ремонта многоквартирных домов городского округа Пушкинский.