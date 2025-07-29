В округе Пушкинский к 2025 году появятся 18 новых автобусных остановок

В частности, значительные преобразования коснулись микрорайона Новое Пушкино города Пушкино, где устаревшие павильоны, установленные еще на ранних этапах жилищного строительства, нуждались в замене.

В результате этих работ к 2025 году в округе появится 18 современных автобусных павильонов. Девять из них будут установлены в местах, где раньше не было остановок, что существенно повысит доступность общественного транспорта для жителей отдаленных районов.

В период с 14 по 27 июля текущего года было установлено восемь новых остановочных пунктов по следующим адресам:

Пушкино, рядом с Новой Деревней (напротив храма Казанской иконы Божией Матери)

Пушкино, Акуловское шоссе, дом 37

Пушкино, Акуловское шоссе, дом 38

Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, улица Энтузиастов (возле подземного перехода)

Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, улица Энтузиастов (возле подземного перехода)

Пушкино, Новая деревня, улица Просвещения, дом 11, корпус 3

Пушкино, рядом с Новой Деревней, дом 12, корпус 1

Пушкино, рядом с Новой Деревней (со стороны храма Казанской иконы Божией Матери)

После завершения монтажа всех восемнадцати павильонов будет произведено их остекление.

Данное обновление остановочных пунктов является частью комплексной программы, направленной на создание комфортной и безопасной среды для пассажиров. Новые павильоны отличаются современным дизайном, повышенной износостойкостью и функциональностью. Они оборудованы освещением в зоне ожидания, информационными панелями с актуальным расписанием автобусных маршрутов, а также обеспечивают надежную защиту от неблагоприятных погодных условий.

При проектировании новых остановок особое внимание уделялось потребностям маломобильных граждан. Остановки спроектированы с учетом принципов доступности, что позволит людям с ограниченными возможностями чувствовать себя комфортно в ожидании транспорта.

Представители администрации округа Пушкинский подчеркивают, что обновление автобусных остановок — важный элемент общей стратегии по развитию общественного транспорта и повышению уровня жизни населения округа.