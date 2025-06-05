В округе Пушкинский начался комплексный ремонт водозаборных сооружений

Согласно плану, будет проведена реконструкция восьми объектов, из которых семь уже находятся в процессе ремонта, а на одном объекте сейчас ведутся проектные работы. На водозаборном узле (ВЗУ) №18, расположенном в поселке Правдинский, сейчас активно возводится основание для новой станции водоподготовки. Работы охватывают две скважины.

«Контракт был заключен в ноябре 2024 года. Приступили к работам по установке фундамента станции водоподготовки, полностью меняем всю начинку скважин: насосное оборудование, трубопроводы и сами павильоны этих скважин. Здание у нас построено в 1966 году, имеет один резервуар чистой воды на 500 кубов. Его тоже отправляем на реконструкцию. Приступили к ремонтным работам по единственному резервуару», - рассказала заместитель главы округа Людмила Конопатченкова.

На объекте уже завершили снос устаревшей водонапорной башни. В настоящее время продолжается реконструкция станции второго подъема, которая включает в себя замену насосного оборудования и капитальный ремонт здания: внутренних перегородок, кровли и фасада. Этот водозаборный узел обеспечивает качественной водой приблизительно 5 000 жителей.