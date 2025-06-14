В округе Пушкинский очищают пруд в городском парке Ивантеевки
Фото: [Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский]
В Ивантеевке активно ведутся работы по благоустройству и расчистке пруда, расположенного в городском парке культуры и отдыха. Площадь водоема составляет 0,6 гектара.
В рамках санитарной очистки выполняется уборка мусора с береговой линии и водной поверхности, а также удаление излишней водной растительности, включая камыш и рогоз.
Для проведения работ используется специализированная техника, включающая в себя плавающий многофункциональный экскаватор, манипулятор, гусеничный экскаватор и вездеходный самосвал, обеспечивающий проходимость в сложных условиях.
Фото: [Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский]
«Администрация округа Пушкинский уделяет особое внимание мероприятиям, связанным с экологией. В этом году запланированы работы по расчистке трех водоемов. Водоемы находятся: в Ашукино, в Ивантеевке и в Пушкино. Локации выбирали не спонтанно, они синхронизированы с другими мероприятиями или обращениями граждан. В городском парке Ивантеевки идет вторая очередь благоустройства, понимаем, что после благоустройства пруд не может находиться в том состоянии, в котором он был, его необходимо очищать», — прокомментировал текущие работы заместитель главы округа Пушкинский Максим Прибытков.