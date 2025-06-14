В округе Пушкинский очищают пруд в городском парке Ивантеевки

В Ивантеевке активно ведутся работы по благоустройству и расчистке пруда, расположенного в городском парке культуры и отдыха. Площадь водоема составляет 0,6 гектара.

В рамках санитарной очистки выполняется уборка мусора с береговой линии и водной поверхности, а также удаление излишней водной растительности, включая камыш и рогоз.

Для проведения работ используется специализированная техника, включающая в себя плавающий многофункциональный экскаватор, манипулятор, гусеничный экскаватор и вездеходный самосвал, обеспечивающий проходимость в сложных условиях.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]