В округе Пушкинский оперативно устраняют аварийные деревья по просьбам жителей
Фото: [пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский]
Коммунальные службы округа Пушкинский оперативно реагируют на обращения жителей, связанные с ликвидацией сухих и аварийных деревьев.
В Пушкино, на улице Тургенева, дом 9, специалисты МКУ «Пушгорхоз» провели спил сухих деревьев. За ходом работ наблюдала уполномоченный главы округа Нина Ушакова. Она отметила увеличение количества обращений через портал «Добродел» с просьбами о кронировании и опиловке деревьев. Причины разные: от желания улучшить внешний вид двора до заботы о безопасности.
«Мы продолжаем устранять последствия майского урагана, ведь обращения от жителей о поврежденных деревьях поступают постоянно. В Пушкино в первый день урагана пострадало более сотни деревьев. Сегодня я вместе с жителями наблюдала за спилом сухостоя, и они напомнили о необходимости обновления пешеходной тропы во дворе, информацию о которой они также направили на портал «Добродел»», - поделилась Нина Ушакова.