В округе Пушкинский оперативно устраняют аварийные деревья по просьбам жителей

«Мы продолжаем устранять последствия майского урагана, ведь обращения от жителей о поврежденных деревьях поступают постоянно. В Пушкино в первый день урагана пострадало более сотни деревьев. Сегодня я вместе с жителями наблюдала за спилом сухостоя, и они напомнили о необходимости обновления пешеходной тропы во дворе, информацию о которой они также направили на портал «Добродел»», - поделилась Нина Ушакова.