В округе Пушкинский открылись летние лагеря для детей

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

С 9 июня 2025 года в округе Пушкинский началась первая смена летних лагерей. Для 2000 ребят открыли двери 35 площадок дневного пребывания, где они смогут получить новые знания, развить таланты и завести друзей.

«В лагерях состоялись торжественные мероприятия, игры для знакомства и планирование насыщенной смены. Каждый лагерь предлагает разнообразные активности: спортивные, патриотические, экологические и творческие, – программы составлены в рамках движения «Орлята России», - сообщила заместитель главы округа Ольга Жданова.

Первая смена рассчитана на месяц – до 9 июля. Подробную информацию о возрастных группах детей, условиях пребывания, стоимости, необходимом перечне документов и контакты руководителей можно найти на сайтах образовательных организаций в разделе «Отдых и оздоровление детей».