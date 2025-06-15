В округе Пушкинский проверили готовность пляжей к лету

12 июня заместитель главы округа Пушкинский Юрий Гордеев лично проверил состояние городских пляжей в Пушкино и Тишково, чтобы убедиться в их готовности к летнему сезону.

Он оценил работу спасателей Пушкинского аварийно-спасательного отряда, медицинских служб, а также проверил наличие информационных указателей и ограждений, обозначающих безопасные зоны для купания.

Круглосуточно на пляжах, расположенных на набережной реки Серебрянки и в Тишково, дежурят спасатели, обеспечивающие безопасность отдыхающих и оказывающие помощь при необходимости.

«Два поста находятся в районе Тишково и один пост на реке Серебрянка. Спасатели здесь работают круглосуточно. Места для купания были заранее подготовлены, водолазы обследовали подводную акваторию и очистили ее», - рассказывает директор Пушкинского аварийно-спасательного отряда Олег Голубь.

Помимо этого, спасатели регулярно проводят проверки прибрежных зон, контролируя температуру воды и наличие опасных течений, а также осматривают дно. Особое внимание уделяется инфраструктуре пляжей, включая наличие необходимого оборудования: лодок, кругов, жилетов, вышек и информационных стендов. Важно, чтобы отдых у воды был не только приятным, но и безопасным.

«Наша главная задача – предотвратить несчастные случаи на воде. Призываем всех отдыхающих быть внимательными, соблюдать правила безопасности. Не оставляйте, пожалуйста, детей без присмотра. Расскажите им об основных правилах безопасного купания. Купайтесь только в специально оборудованных местах», – призвал жителей округа Юрий Гордеев.

Купаться в Пушкинском округе разрешено в реке Серебрянке (на участке акватории и территории водно-спортивной базы «Серебрянка» МБУ «ФСК Пушкино» на ул. Набережной), на Пестовском водохранилище в Ельдигино (в районе Тишковского залива, где дислоцирован ВСС МБУ «Пушкинский АСО») и в Тишково возле дома № 1.