В округе Пушкинский проводится масштабный ремонт крыш и фасадов

В округе Пушкинский в 2025 году реализуется масштабная программа капитального ремонта многоквартирных домов, финансируемая в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

На Московском проспекте в Пушкино, а именно по адресам: дома № 19 и № 21, ведутся работы в рамках этой программы. В доме № 21 завершается ремонт кровли, активно ведутся фасадные работы: выполнены подготовительные мероприятия (отмостка, установка лесов), начата перетирка кладки. Фасад дома № 19 готов наполовину, а на крыше продолжаются неотложные работы по замене стропильной системы, а также восстановлению отмостки и утеплению чердачного пространства.

«Жители проявляют понимание и поддерживают проводимые работы. Ожидания были высокими, особенно в отношении ремонта крыш, поскольку ранее наблюдались многочисленные протечки, особенно заметные на верхних этажах. Ремонт фасадов также положительно скажется на теплоизоляции квартир, так как будут устранены все трещины», — рассказывает начальник участка, представитель генерального подрядчика Алексей Полосков.

Помимо этого, ремонт фасадов предусматривает замену окон в подъездах, где это необходимо. Рабочая группа выполняет свои задачи ежедневно, соблюдая установленный «тихий час». Совмещение капитального ремонта с благоустройством придомовых территорий, включающим асфальтирование, ремонт входных групп и восстановление тротуаров, позволяет максимально учесть пожелания жителей.

«Обращения и пожелания жителей, поступившие в прошлом году, были учтены при проведении работ по восстановлению и благоустройству дворовых территорий. Кроме того, высказывались просьбы об ускорении проведения капитального ремонта. В этом году все эти мероприятия удалось объединить», — отмечает заместитель директора УК МБУ «ЖЭУ Пушкино» Александр Лесовой.

Тем временем в Ивантеевке завершается ремонт крыши дома, расположенного по адресу Центральный проезд, 14. Местные жители совместно с управляющей компанией добились включения этого объекта в региональную программу. В прошлом году были проведены внутренние работы, весной демонтировано старое покрытие и начата полная замена кровли. Объем работ включает не только замену верхнего слоя, но и полное удаление кровельного покрытия и подложки до самой плиты.

«В настоящее время выполняется укладка второго слоя. Жители выражают искреннюю благодарность, так как раньше часто случались протечки — и зимой при таянии снега, и летом во время дождей», — комментирует руководитель подразделения Ивантеевки УК «Держава» Светлана Эйхман.

Новое утепленное покрытие обеспечит сохранение тепла в зимний период и защитит квартиры от перегрева летом. В этом году планируется обновить 207 многоквартирных домов, в 65 из которых будет произведена полная замена кровли. Работы осуществляются Фондом капитального ремонта при поддержке Главного управления культурного наследия Московской области и под эгидой Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Полный перечень домов, включенных в программу, доступен на сайте Фонда.