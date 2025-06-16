В округе Пушкинский реализуется программа дорожного строительства для многодетных семей
Фото: [Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский]
В округе Пушкинский активно продолжается создание дорожной инфраструктуры, обеспечивающей доступ к земельным участкам, выделенным многодетным семьям.
13 июня заместитель главы округа Пушкинский Максим Прибытков совместно с рабочей группой проконтролировал ход строительства на улице Дружная в Тарасовке.
«Глава округа Пушкинский дал поручение посетить территорию, где возводится дорога к участкам многодетных. Это первый подобный объект, который мы завершили в этом году. Сегодня мы приехали сюда, чтобы с жителями, с теми людьми, которые просили обустроить им дорогу, поговорить лично с глазу на глаз и получить оценку нашей работы. Приятно получить пятерку по пятибалльной шкале. Жители отметили, что дорожное покрытие их устраивает, они долго этого ждали и сегодня могут с комфортом передвигаться, не переживая за безопасность детей: и на велосипеде, и на самокате, и в ненастную погоду спокойно тут ходить», — прокомментировал заместитель главы округа Максим Прибытков.
Фото: [Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский]
В рамках проекта были выполнены работы по подготовке основания дороги, нанесению асфальтобетонного слоя и формированию обочин. Общая протяженность построенного участка составляет 0,694 километра. В этом году планируется обустроить дороги к четырем жилым массивам, предназначенным для многодетных семей.