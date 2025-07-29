В округе Пушкинский состоялось масштабное военно-историческое мероприятие

26 июля жители и гости Зеленоградского поселения округа Пушкинский стали участниками зрелищного мероприятия — реконструкции одного из ключевых эпизодов Великой Отечественной войны, известного как «Кучинский бой. 1942 год».

Инициатором мероприятия выступило подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры совместно с храмом преподобного Сергия Радонежского, превратив его в настоящий интерактивный урок истории для всех присутствующих. Помимо местных жителей, в мероприятии приняли участие Людмила Гастило, уполномоченный представитель главы округа, и депутаты окружного совета.

Реконструкция была посвящена подвигу партизанских отрядов и подпольного сопротивления, сражавшихся с противником в годы Великой Отечественной войны. Зрители смогли увидеть детально воссозданную картину событий того времени, ощутить напряжение боя и проникнуться атмосферой героизма советских воинов.

Особую значимость мероприятию придал профессиональный историк, который в режиме реального времени комментировал происходящее, объясняя детали «Кучинского боя» и его место в общей хронологии Великой Отечественной войны. В реконструкции приняли участие более 80 человек-реконструкторов, одетых в форму солдат Красной армии и немецкой армии, а также использовалась историческая техника, что обеспечило максимальную достоверность воссозданного события.

Для маленьких зрителей организаторы предусмотрели полевую кухню, где дети и подростки могли попробовать традиционную солдатскую кашу и чай, что создавало дополнительную атмосферу погружения в историю.

Военно-историческая реконструкция «Кучинский бой. 1942 год» оставила яркие впечатления у жителей Зеленоградского района, напомнив о беспримерном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и подчеркнув необходимость бережного сохранения памяти о прошлом.