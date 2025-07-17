В округе Пушкинский сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами организовали комплексный рейд

Общество
Телеканал «НБО: новости большого округа»

Фото: [Телеканал «НБО: новости большого округа»]

В Пушкино сотрудники ГИБДД проводят проверки документов совместно с судебными приставами и представителями налоговой службы.

Вместо обычных проверок организован масштабный рейд, направленный на выявление лиц, имеющих задолженность.

«Из практики известно, что задержание транспортного средства в ходе подобных мероприятий часто мотивирует должников исполнить судебное решение, чтобы сохранить свое имущество», — рассказывает судебный пристав, старший специалист Пушкинского РОСП Елена Андреева.

Основная задача таких совместных проверок — выявление у должников ценного имущества, которое можно реализовать, чаще всего это автомобили. Оперативное реагирование позволяет избежать дополнительных издержек, поскольку все расходы, связанные с эвакуацией, хранением и оценкой, ложатся на должника.

«Мы рекомендуем тем, кто не согласен с размером задолженности, обратиться в налоговый орган для проведения взаимной сверки и выяснения того, действительно ли существует задолженность. Если должнику неизвестно о наличии задолженности, мы советуем обратиться в налоговый орган и погасить её через личный кабинет», — поясняет главный государственный налоговый инспектор межрайонной инспекции № 3 по Московской области Ольга Гусева.

По мнению специалистов, межведомственные рейды являются эффективной профилактической мерой. Многие граждане после подобных проверок стремятся погасить свои долги, чтобы избежать продажи их автомобилей на аукционе.

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