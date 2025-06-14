В округе Пушкинский ученица из Ивантеевки стала призером конкурса «Профессионалы»

Подведены итоги масштабных Всероссийских соревнований «Профессионалы», в которых приняли участие более миллиона молодых людей из разных регионов страны.

Ульяна Захарова, ученица 10 «А» класса МБОУ «Образовательный центр №7» города Ивантеевка, показала впечатляющие результаты на межрегиональном этапе турнира профессионального мастерства.

В индивидуальной категории в компетенции «Дизайн интерьера» (юниоры) Ульяна завоевала бронзовую медаль, а в командном зачете заняла второе место. Руководителем и педагогом-наставником юного специалиста является Вера Парамонова.

В рамках конкурсной программы чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Дизайн интерьера» участникам предстояло создать проект интерьера для определенного типа помещения, такого как жилая квартира, офис или общественное пространство. Необходимо было провести анализ пространства, разработать концептуальные решения, изучить целевую аудиторию, создать эскизы и планировочные решения, подобрать отделочные материалы и мебель.

Комиссия оценивала проекты по ряду параметров, включая оригинальность идеи, соответствие условиям, функциональность, эстетическую привлекательность и качество представления проекта.

Победителей и призеров чемпионата ждут стажировки в ведущих компаниях, денежные вознаграждения, а также перспективы трудоустройства. По словам представителей Министерства просвещения, это соревнование — уникальная возможность не только продемонстрировать свои навыки, но и найти работодателя по душе.