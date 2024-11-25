В округе Пушкинский улучшили еще четыре детских площадки

В городском округе Пушкинский сделали комфортнее и безопаснее ряд детских игровых пространств. Работы по модернизации и замене площадок были проведены в Пушкино, селе Ельдигино, в поселке Правдинский и в Ивантеевке.

В округе успешно реализуют муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды». В ее рамках удалось заменить и улучшить множество игровых и спортивных зон, которые так актуальны жителям Пушкинского, особенно семьям с детьми.

Оценить четыре обновленные игровые площадки можно по следующим адресам:

• село Ельдигино, дом №25;

• г. Пушкино, ул. Московский проспект, возле домов №13 и №15;

• поселок Правдинский, ул. Студенческая, у домов №3 и 5;

• г. Ивантеевка, ул. Победы, дом №6.

Администрация округа отметила, что все игровые пространства оснащены современным прорезиненным покрытием, которое считается более безопасным. К площадкам ведут новые подходы из асфальта, территории огородили и оборудовали игровыми и спортивными элементами. Предусмотрено все для спокойного или активного отдыха детей и подростков.