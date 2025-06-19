В округе Пушкинский, в городе Красноармейск расширяет мощности крупный производитель

Новое современное здание предназначено для производства косметических средств и позволит значительно увеличить объемы выпуска продукции. Это расширение позволит предприятию повысить производственные мощности и оптимизировать процессы.

Бренд «Ecocaps» является частью компании «Пластик он лайн», который специализируется на производстве экологичной бытовой химии в городе Красноармейск. Компания стремится минимизировать использование пластика и применяет экологически безопасные компоненты в своей продукции. Этот продукт обладает уникальными характеристиками и не имеет аналогов на рынке.

Фото: [ Мария Лихобабенко ]

Реализация проекта расширения мощностей стала возможной благодаря поддержке областных программ Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и содействию Администрации округа Пушкинский.

Компания «Пластик Он Лайн» регулярно получает компенсацию затрат на модернизацию производства, а также инвестирует собственные средства. Важным аспектом является создание компанией стабильных рабочих мест и обеспечение достойной заработной платы для жителей Красноармейска.