В округе Пушкинский, в городе Красноармейск расширяет мощности крупный производитель
Фото: [Мария Лихобабенко]
В Красноармейске продолжается строительство новой производственной площадки для бренда «Ecocaps».
Новое современное здание предназначено для производства косметических средств и позволит значительно увеличить объемы выпуска продукции. Это расширение позволит предприятию повысить производственные мощности и оптимизировать процессы.
Бренд «Ecocaps» является частью компании «Пластик он лайн», который специализируется на производстве экологичной бытовой химии в городе Красноармейск. Компания стремится минимизировать использование пластика и применяет экологически безопасные компоненты в своей продукции. Этот продукт обладает уникальными характеристиками и не имеет аналогов на рынке.
Фото: [Мария Лихобабенко]
Реализация проекта расширения мощностей стала возможной благодаря поддержке областных программ Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и содействию Администрации округа Пушкинский.
Компания «Пластик Он Лайн» регулярно получает компенсацию затрат на модернизацию производства, а также инвестирует собственные средства. Важным аспектом является создание компанией стабильных рабочих мест и обеспечение достойной заработной платы для жителей Красноармейска.
«Мы гордимся тем, что развиваемся и вносим вклад в будущее региона, создавая новые рабочие места и внедряя современные технологии», — отмечает генеральный директор ГК «Пластик он лайн» Дмитрий Кульков.