В округе Пушкинский запустили реконструкцию ВЗУ и обновление тепловых сетей

В Пушкино и ряде поселений округа проведут работы по обновлению водозаборных узлов (ВЗУ) и систем теплоснабжения. Как отметил глава горокруга Максим Красноцветов, мероприятия проведут по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Необходимые работы на ВЗУ проведут в Лесном, Тарасовке, Левково. Три системы обновят в Пушкино, еще два в поселке Правдинский. Всего восемь объектов, которые подвергнут реконструкции. Оборудование для очистки воды на шести из них поставят до конца 2024 года.

«Проблематика накапливалась десятилетиями. Прошедший зимний сезон показал, что вопросы нужно решать незамедлительно», - отметил глава округа Максим Красноцветов.

Приоритетной задачей для округа стало улучшение теплоснабжения. Сейчас ведутся серьезные работы по обновлению тепловых сетей. В Городском округе Пушкинский запущена большая программа по договоренности муниципалитета с ООО «Газпром теплоэнерго МО». Речь про реализацию проектов по реконструкции и улучшению объектов: восьми котельных и пяти блочно-модульных котельных.

Отметим, две программы по модернизации теплоснабжения в округе осуществляются при поддержке губернатора. Предусмотрены также четыре краткосрочных и 12 долгосрочных проектов.