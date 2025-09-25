В округе Пушкинский завершено благоустройство всех «народных троп» по губернаторской программе

В 2025 году в округе Пушкинский успешно реализована программа по благоустройству так называемых «народных троп».

Глава округа Максим Красноцветов лично проверил ход работ и убедился в качестве новой пешеходной зоны, соединяющей станцию «43 километр» и деревню Нагорное. Этот отрезок стал финальным в списке десяти маршрутов, обновленных в рамках губернаторской инициативы.

«Новая тропа имеет протяженность в 750 метров. Это очень популярный маршрут, ежедневно им пользуются приблизительно тысяча человек», – констатировал Максим Красноцветов.

Он также рассказал о встрече с жителями Нагорного, где обсуждались итоги выполненных работ и собирались предложения по дальнейшей поддержке и содержанию территории.

При определении объектов для благоустройства приоритет отдается нуждам жителей. Обычно «народные тропы» проектируются для связи с ключевыми общественными местами и зонами. Следует отметить, что в предыдущем году в Пушкинском было улучшено состояние четырех подобных пешеходных маршрутов.

В текущем году новые пешеходные дорожки были созданы по следующим адресам:

- От железнодорожной платформы «43 километр» до деревни Нагорное;

- В городе Красноармейске, на улице Краснофлотской, от дома № 7 до магазина;

- В городе Пушкино, от улицы Льва Толстого через сквер и от улицы Льва Толстого до автобусной остановки;

- В городе Пушкино, от дворовой территории по Ярославскому шоссе, д. № 149, к. 1, 2, 3, 4, в направлении Дворца спорта и до дворовой территории Ярославского шоссе, д. № 141;

- В городе Красноармейске, вблизи МБОУ СОШ № 3 (два отдельных участка);

- В городе Пушкино, от улицы 3-я Серебрянская до улицы 2-я Серебрянская;

- В городе Пушкино, микрорайон Серебрянка, дома № 11, 12, 13 и микрорайон Серебрянка, дома № 14, 15, 16, 17;

- В городе Пушкино, Дом художника (микрорайон Дзержинец, д. 3А) и микрорайон Дзержинец, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9б, 10.