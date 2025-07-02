В округе Шатура чествовали ветеранов боевых действий в День памяти

Россия ежегодно 1 июля отмечает День ветеранов боевых действий, учрежденный по инициативе всероссийской организации «Боевое братство», впоследствии поддержанной другими ветеранскими объединениями. Этот день – дань уважения участникам локальных конфликтов, включая Афганистан, Чеченскую Республику и специальную военную операцию на территории Украины.

В муниципальном округе Шатура торжественные мероприятия, посвященные этому важному дню, состоялись в двух ключевых точках: у монументального Ангела добра, расположенного в самом городе Шатура, и у памятника воинам-интернационалистам в городе Рошаль. Мероприятия стали важной частью жизни шатурских сообществ.

«Этот день – время вспомнить о подвигах наших бойцов – рядовых, сержантов, офицеров, отдававших самое ценное – свою жизнь – ради защиты нашей Родины и защиты ее интересов за рубежом. Эта дата нас объединяет, ветеранов, прошедших через различные военные столкновения в разные периоды. Многие наши соратники сейчас находятся в зоне боевых действий, и я убежден: победа будет за нами!» – подчеркнул председатель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, Василий Карпов.

В Шатуре, у Ангела добра, заместитель главы округа, Сергей Пигуль, выразил искреннюю благодарность ветеранам за их преданную и честную службу. Он подчеркнул значимость их вклада в благополучие шатурского региона и всей страны.

Обращаясь к ветеранам, военный комиссар муниципальных округов Шатура и Егорьевск, подполковник Рамиз Рамазанов, отметил:

«На протяжении многих лет наши недруги стремились покорить нас. И только благодаря таким патриотам, как вы, мы живем и процветаем. Спасибо вам за эту неоценимую заслугу! Хочу заверить, что двери военного комиссариата всегда открыты для вас, вы можете обращаться к нам по любым возникающим вопросам». Подчеркнул важность поддержки шатурских ветеранов.

В рамках церемоний жители Шатуры и Рошаля возложили венки и цветы к подножию Ангела добра, ставшего символом памяти и скорби в округе Шатура, и к дозорно-разведывательной машине, служащей памятником павшим героям в Рошале.