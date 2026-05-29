В Омской области освятят храм на месте явления Богородицы, спасшей девушку в 1943 году

В Омской области 3 июня состоится чин великого освящения нового деревянного храма в честь иконы Божией Матери «Троеручица». Церковь возведена на территории строящегося Владимирского женского монастыря в селе Тамбовка Саргатского района. Торжественное богослужение начнется в девять часов утра.

По информации епархии, обряд возглавит митрополит Омский и Прииртышский Дионисий в сослужении других архиереев и священнослужителей. Ожидается прибытие делегации из Сербии.

Новый храм построен на месте, которое верующие почитают как место явления Пресвятой Богородицы. В епархии напомнили, что чудесное событие, получившее название «Саргатское чудо», произошло в 1943 году неподалеку от села Тамбовка. Согласно описанию, которое приводится со ссылкой на епископа Тарского и Тюкалинского Викентия, Богородица уберегла тогда от смертельной опасности девушку по имени Екатерина, позже принявшую монашеский постриг с именем Евгения.

Девушка возвращалась домой после уборочных работ ранним утром, ей предстояло пройти пешком больше двадцати километров. Мать, опасаясь нападения грабителей, неустанно молилась Божией Матери о защите дочери. По словам епископа, Царица Небесная услышала молитвы и явилась самой Екатерине, сопровождая ее на самом опасном отрезке пути. Девушка благополучно добралась до дома, а вскоре в том лесу задержали дезертиров. Позже на месте чудесного явления поставили часовню.