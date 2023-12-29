В ООН представили рейтинг стран по рождаемости

Фонд ООН в области народонаселения представил данные по рождаемости в 2023 году.

Первые четыре места в рейтинге занимают африканские страны, в которых средняя рождаемость превышает шесть человек на одну женщину – Нигер (6,7), Чад, Конго и Сомали (по 6,1). На Африку приходится 46 позиций в списке из 50.

Первая в рейтинге страна «развитого мира – Израиль (2,9, 58-е место). Среди европейских стран лидирует Франция (1,8, общее 120-е место). Понятно, что в этом заслуга внушительного числа мигрантов во Франции в первом и втором поколениях.

США занимают общее 142-е место (1,7), Россия находится на 171-й позиции (1,5), Украина занимает 196-ю строчку (1,3). Всего в рейтинге представлены 204 страны.