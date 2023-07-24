В ООН раскритиковали украинский обстрел, во время которого погиб военкор

Представитель ООН Фархан Хак заявил на брифинге, что организация подвергает критике атаку украинцев, во время которой погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, а также пострадали другие журналисты.

Об этом написало РИА Новости 24 июля. По данным издания, организация уже выступала против обстрела 22 июля по Запорожской области, когда ВСУ намеренно наносили удар по журналистам из РФ. Тогда ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и еще два журналиста «Известий» – Дмитрий Шиков и Роман Польшаков.

Также в ООН выразили протест относительно сегодняшнего инцидента – ранение получил корреспондент AFP недалеко от Артемовска. Согласно распространенному заявлению, в ООН выступили против любых нападений на журналистов.