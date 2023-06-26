В Останкинской телебашне не нашли угроз после информации о «минировании»

Ранее в соцсетях появилась информация об эвакуации работников телебашни. По информации источника, помещения были осмотрены оперативными службами. Неизвестных предметов в них не было обнаружено. Информация о «минировании» поступила от неизвестных. Они сообщили о заложенной бомбе в телевизионной и радиовещательной башне.

Отмечается, что аналогичное сообщение получил телецентр, который находится рядом с Останкинской башней.

26 июня неизвестный в Омске сообщил о минировании здания Роспотребнадзора. После осмотра помещения, никакой опасности обнаружено не было.

18 июня аналогичный инцидент произошел во Владимире. Там мужчина заявил о ложном минировании гостиницы из-за того, что хотел увидеть девушку, которая отказывалась выходить к нему.

Заведомо ложное сообщение о террористическом акте наказывается уголовной ответственностью по статье 207 УК РФ. Виновный может получить крупный штраф или лишиться свободы до трех лет.