В отношении парня без прав, что сбил ребенка в Красноярском крае и скрылся, возбудили дело

В городе Шарыпово, что в Красноярском крае, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Водитель, не имея прав, совершил наезд на мальчика, после чего скрылся с места происшествия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, о чем сообщила пресс-служба Главного управления МВД по региону в своём официальном Телеграм-канале.

По информации, в результате столкновения с транспортным средством несовершеннолетний получил тяжелые повреждения по всему телу.

«Автомобиль Lada, двигаясь по улице Горького (в Шарыпово — прим. ред.), совершил наезд на 11-летнего пешехода, который двигался по проезжей части. Водитель скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что ребенка доставили в больницу, а личность водителя удалось установить позже. Им оказался 22-летний юноша, лишенный права управлять транспортным средством. В связи с этим инцидентом в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время молодой человек задержан, как сообщили в главном управлении.

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