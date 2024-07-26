В Париже отменили пресс-конференцию перед открытием Олимпиады

Традиционное мероприятие в честь начала Олимпийских игр было отменено без объяснения причины, о чем рассказал один из журналистов «Матч ТВ». Прямо сейчас корреспондент находится в центре происходящих событий.

Согласно полученной информации, организационный комитет Олимпиады-2024 в Париже принял решение отменить привычную пресс-конференцию. Она должна была пройти перед церемонией открытия Игр.

Сообщается, что проведение мероприятия изначально запланировали на 10:30 (09:30 по МСК). Но участники узнали о его отмене за час до начала.

Самая церемония открытия Игр состоится вечером 26 июля на временном стадионе с видом на Эйфелеву башню. Известно, что Олимпиада будет проходить во французской столице до 11 августа. К слову, ранее сообщалось о том, что до соревнований было допущено 15 россиян – они выступят под нейтральным статусом.