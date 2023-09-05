В парке Балашихи появилось новое футбольное поле

Поле в лесопарке «Пехорка-лес» оснащено современным искусственным покрытием. Рядом — зона уличных тренажеров и площадка для воркаута. Вокруг проложены беговые дрожки с резиновым покрытием. Общая площадь спортивной зоны составит почти 7 тыс. квадратных метров.

Финальные работы на объекте проверил глава городского округа Балашиха Сергей Юров. Он отметил, что лесопарк — новая территория, которую благоустраивали в 2023 году.

«Одним из важных проектов в этом парке стало восстановление исторического фабричного поля. Мы приняли решение построить спортивный объект», — сообщил Сергей Юров.

16 гектар зоны отдыха «Пехорка-лес» благоустроены по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Парки в лесу». Здесь есть не только зона для активного отдыха, но и территория с беседками для спокойного времяпрепровождения. Для любителей велосипедов и самокатов появились дорожки. Детям наверняка понравится новый игровой комплекс.