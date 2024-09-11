В парке Г.о. Пушкинский пройдет сбор гуманитарной помощи для детей из ПВР

В субботу, 14 сентября, на территории городского парка культуры и отдыха г. Ивантеевка состоится сбор гуманитарной помощи для детей, которые находятся в пункте временного размещения.

В рамках акции «Доброе дело» сбор начнется в 14.00. Приносить вещи предложено до 19.00. Ребята нуждаются в одежде и обуви, которая соответствует нынешнему времени года. Горожане также могут приносить игрушки и настольные игры. Организаторы отмечают, что любые переданные предметы должны быть ранее никем не использованные.

Получить дополнительную информацию можно в телефонном режиме: +7(915)173-31-35.

На территории парка 14 сентября состоится также гала-концерт второго сезона фестиваля «Город танцует в парках», в котором примет участие певица MIA BOYKA.