В парке Городского округа Пушкинский проведут диспансеризацию

Жители Городского округа Пушкинский смогут проверить здоровье в центральном парке культуры и отдыха на улице Некрасова, 3а.

Здесь 24 июня организуют диспансеризацию для взрослых пациентов.

Для жителей Городского округа Пушкинский это отличная возможность быстро оценить свое состояние, в том числе, выявить возможные риски.

Диспансеризацию надо проходить натощак. С собой нужно принести документы: паспорт, полис ОМС и СНИЛС. На месте сотрудники предложат заполнить анкету, проведут экспресс-анализ крови на глюкозу и холестерин, сделают ЭКГ. Для женщин также проводит прием акушер-гинеколог и делают онкоскрининг.

После такого обследования для жителей Городского округа Пушкинский проводятся консультации с терапевтами. Постоянная забота о здоровье очень важна, диспансеризация – важный вклад в сохранение отличного самочувствия на долгие годы.