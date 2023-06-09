В парке Ивантеевки позаботились о правильном корме для уток

Центральный парк на берегу реки Учи очень популярен у жителей Ивантеевки.

Многие приходят сюда покормить уточек. Для пользы и удобства в парке установлен вендинговый аппарат.

Специальный корм поможет водоплавающим соблюдать «диету», сохранять здоровье и экосистему реки. Для этого автомат предлагает разнообразную полезную пищу — овес, смесь овсяных хлопьев, комбикорм и многое другое. Орнитологи напоминают, что кормить уток хлебом, чипсами, попкорном, сладостями опасно для здоровья птиц.

Ивантеевский Центральный парк культуры в Городском округе Пушкинский был заложен энтузиастами, работавшими на местной «Фабрике им. Ф.Э. Дзержинского». Официально открыт в 1964 году.