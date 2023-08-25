В «Парке Яуза» обустроят площадки для активного отдыха на свежем воздухе

Как сообщает KP.RU , спортивный кластер будет создан в северо-восточной части Москвы за время ее благоустройства.

По словам Петра Бирюкова, занимающего должность заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, жители смогут воспользоваться волейбольной площадкой, тренажерами и многим другим.

Будущая спортивная площадка уже огорожена, а неподалеку растущие деревья накрыты с помощью специальных коробов, которые не позволят их повредить.

Помимо прочего, также ожидается установка целых двух площадок для детских игр. Причем, одна из них станет полосой с препятствиями. К слову, во время благоустройства не забудут и о тех жителях, что больше предпочитают неспешные прогулки, например, вдоль набережных.