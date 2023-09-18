В парке усадьбы «Кривякино» художники собрались на осенний пленэр «Жемчужина Воскресенска»

Больше полусотни именитых и начинающих художников Московской области поучаствовали в пленэре «Жемчужина Воскресенска». Он прошел в рамках регионального проекта «Живописный парк» на территории усадьбы «Кривякино».

Участники писали осенние пейзажи и натюрморты под руководством мастеров творческого союза «АРТ-движение».

Особой атмосфере и наитию вдохновения способствовала солнечная мягкая сентябрьская погода, множество живописных локаций парка, где и расположились художники с мольбертами. При этом пленэр «Жемчужина Воскресенска» сопровождала живая музыка.

Молодые художники выбирали для себя, как инструмент для рисования карандаши, а взрослые и просто художники «со стажем» оперировали исключительно красками. Но, как говорят наставники, главное - передать настроение и эмоции языком живописи.

К тому же, занятие живописью на природе имеет множество дополнительных плюсов: свежий воздух, а значит – здоровье, изучение природы, развитие наблюдательности и образного мышления.