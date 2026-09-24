В Павлово-Посадском округе многодетным семьям обустроят дороги в Теренино

На месте осмотрели один из въездов в массив — мостовое сооружение. Принято решение в 2027 году заняться его проектированием с последующим поиском финансирования на капитальный ремонт. Также продолжаются работы по формированию дорог с грунтовым типом покрытия и устройству водоотводных канав. Отсыпка щебнем запланирована на 2027 год.



Сергей Балашов подчеркнул, что ситуация находится на контроле администрации муниципалитета и все обращения отрабатываются адресно. Он также напомнил, что жители могут обратиться с вопросами по телефону 2-99-05, чтобы записаться на личный прием или выездную администрацию. По его мнению, живое общение и совместный поиск оптимальных решений — более действенный способ решать насущные вопросы.