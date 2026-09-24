Миллионы пациентов уже получают лекарства без оплаты — заявление Мурашко

Мурашко: более 3,4 млн россиян получают бесплатные лекарства от болезней сердца

Общество

Более 3,4 млн пациентов с заболеваниями системы кровообращения в России получают бесплатные лекарственные препараты в амбулаторных условиях. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, обеспечение лекарствами помогает предупреждать повторные инфаркты и инсульты, снижать количество осложнений и предотвращать развитие экстренных состояний.

Мурашко сообщил об этом в приветствии участникам Российского национального конгресса кардиологов.

Министр также рассказал о планах по дальнейшему расширению программы. К 2030 году практически 100% пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений, а также перенесших операции на сердце, должны быть обеспечены бесплатными лекарственными препаратами.

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